Beykoz Stadı Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi." dedi.

Yalıköy Mahallesi'nde inşa edilen Beykoz Stadı'nın açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, sporun, barışın, sevginin, kardeşliğin en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarının başından beri spora çok büyük değer verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi. İstanbul'da sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha güzel yarınlara hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Beykoz Spor'un, futbol ve basketbolda şampiyonluklar yaşamış 111 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Beykoz Spor'un 1908'de Anadolu yakasında kurulup en üst liglerde oynayan iki kulüpten biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biri Fenerbahçe diğeri de Beykoz Spor. Bugün istediği noktada değil. İnşallah yakın bir gelecekte toparlanacak, Süper Lig'de de oynamayı hak edecek bir duruma gelecek. Onun için size yapılan bu statlar helalı hoş olsun." diye konuştu.