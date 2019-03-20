HABER

Beykoz Stadı Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi" - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz. Böylece futbolu, 7'den 70'e herkesin hizmetine sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi." dedi.

Yalıköy Mahallesi'nde inşa edilen Beykoz Stadı'nın açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, sporun, barışın, sevginin, kardeşliğin en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarının başından beri spora çok büyük değer verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi. İstanbul'da sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha güzel yarınlara hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Beykoz Spor'un, futbol ve basketbolda şampiyonluklar yaşamış 111 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Beykoz Spor'un 1908'de Anadolu yakasında kurulup en üst liglerde oynayan iki kulüpten biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biri Fenerbahçe diğeri de Beykoz Spor. Bugün istediği noktada değil. İnşallah yakın bir gelecekte toparlanacak, Süper Lig'de de oynamayı hak edecek bir duruma gelecek. Onun için size yapılan bu statlar helalı hoş olsun." diye konuştu.

Yıldırım, Beykoz Spor Kulübü'nün sarı ve siyah renkleri için "Sapsarı" tezahüratı yaparken, gençler de "simsiyah" şeklinde cevap verdi.

"Beykoz Spor'un vefakar taraftarları inşallah bu statta çok güzel maçlar izleyeceksiniz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geleceğimiz olan gençlerin önünü açmak için her imkanı seferber edeceğiz. Spor mu yapmak istiyorsunuz? Buyurun yapın. İşte saha. Daha fazlasını istiyorsanız onu da yapacağız. Masa tenisi, jimnastik, judo ve diğerleri. Hangi sporu yapmak istiyorsanız, türlü tesis emrinizde. Herkes, Beykoz'un güzelliklerini görecek. Yürüyüş yolları, koşu parkurları ve okullarımıza spor salonları yapacağız."

İstanbul'da mahalle kültürünü çok güzel yaşatan ilçelerden birinin Beykoz olduğuna işaret eden Yıldırım, "Burada hem mahalle ruhu yaşatılacak hem de spor daha çok teşvik edilecek. İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz. Böylece futbolu 7'de 70'e herkesin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Beykoz Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Yıldırım'a "34" numaralı formayı hediye etti.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi. Program, sporcularla hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı; saldırı anı kameradaBayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı; saldırı anı kamerada
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (11)Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz binali yıldırım Sarı Siyah spor kulübü

En Çok Okunan Haberler

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk görüntüler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.