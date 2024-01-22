Beylikdüzü'nde kahreden olay! 9. kattan atlayan genç intihar etti

Beylikdüzü Yakuplu’da bir sitede 25 yaşındaki B.D., 10 katlı binanın 9. katındaki apartman boşluğundan atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"DÜŞTÜĞÜ ANDA CANINI TESLİM ETMİŞ OLDU"

Görgü şahidi Mehmet Mert Arslan, ”Ben buradaki markete geldim. Oradan alışveriş yaptım ve yanlış bir ürün aldığım fark ettim. Geri girdim. Çıktığımda evin giriş tarafında kapının oraya düştü arkadaş gözümün önünde. Bir bir buçuk saniyelik bir süreçle benim tam önüme düştü. Zaten düştüğü anda da canını teslim etmiş oldu. Düşerken ben bir evden ses geliyor sandım. Zaten ses yakından geliyordu. Sonrasında da düşmüş oldu arkadaş” ifadelerini kullandı.

Site sakinlerini dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 9. kata gelen B.D, koşarak ortak balkona ilerliyor. 9. kattan atlayan B.D, yere düşüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





