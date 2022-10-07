Beylikdüzü'nde komşuların park kavgası kanlı bitti! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Beylikdüzü'nde mahalleyi ayağa kaldıran kavga dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Taner F. evinin karşısında bulunan sitenin kenarına otomobilini kısa süreliğine park etti.

ARACINI ÇEKMESİNİ İSTEDİ KAVGA ÇIKTI!

Site sakini Cemal Y. aracını çekmesi için Taner F.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Taner F.'nin evinde misafirlikte olan akrabaları Yunus İ. ve babası Fahrettin İ. tartışmaya dahil oldu. Siteden gelenlerle birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.

Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine girdiği yer alıyor. (DHA)



