HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü'nde komşuların park kavgası kanlı bitti! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Beylikdüzü'nde komşuların park kavgası kanlı bitti! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

07.10.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin yanına park edilen araç yüzünden ortalık savaş alanına döndü. Komşular arasında çıkan park tartışması kısa sürede sopalı ve taşlı kavgaya döndü. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde mahalleyi ayağa kaldıran kavga dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Taner F. evinin karşısında bulunan sitenin kenarına otomobilini kısa süreliğine park etti.

ARACINI ÇEKMESİNİ İSTEDİ KAVGA ÇIKTI!

Site sakini Cemal Y. aracını çekmesi için Taner F.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Taner F.'nin evinde misafirlikte olan akrabaları Yunus İ. ve babası Fahrettin İ. tartışmaya dahil oldu. Siteden gelenlerle birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

beylikduzunde-komsular-arasinda-park-kavgasi_4460_dhaphoto3

ÇOK SAYIDA KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

beylikduzunde-komsular-arasinda-park-kavgasi_4460_dhaphoto1
Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

beylikduzunde-komsular-arasinda-park-kavgasi_4460_dhaphoto4

Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.

Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine girdiği yer alıyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet: Kanlar içerisinde yere yığıldı! Kahya ise...Dehşet: Kanlar içerisinde yere yığıldı! Kahya ise...
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga otopark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.