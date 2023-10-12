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Beylikdüzü'nde okul basıp öğretmenleri darbeden veli ve arkadaşı hakkında flaş karar!

12.10.2023 01:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beylikdüzü’nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmene saldıran veli E.Y. ile arkadaşı T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde okul basıp öğretmenleri darbeden veli ve arkadaşı hakkında flaş karar!

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.

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Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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İstanbul Beylikdüzü tutuklu

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