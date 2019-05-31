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Beylikdüzü’nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği bayramlık kıyafet dağıtımı bu yıl da 2 bin çocuğa bayram sevincini erkenden yaşattı.

Beylikdüzü’nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği bayramlık kıyafet dağıtımı bu yıl da 2 bin çocuğa bayram sevincini erkenden yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların bayram neşesine bu yıl da yeni bayramlıklarını ulaştırarak ortak oldu. Gerekli sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi adına çalışan müdürlük, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramlıkları dağıtarak 2 bin çocuğu sevindirdi. Evleri ziyaret ederek hane halkının hatırını soran Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaştı.

“MUTLULUĞU PAYLAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın Ramazan Bayramı ile perçinlendiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi gerekli incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirledik ve çocuklarının bayram sevincini doyasıya yaşaması adına Beylikdüzü Belediyesi olarak bayramlık kıyafet dağıtımı yaptık. Personellerimiz, hediyeleri büyük bir özenle paketledi ve çocuklarımız bayramlıklarına erkenden kavuştu. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ise daha çok çalışmamız için bizlere güç verirken en büyük bayram hediyemiz de bu oldu. Bu mutluluğu paylaşmak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü’nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci

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