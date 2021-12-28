HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda Amerikalı turist bıçaklanarak öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Beyoğlu'nda Amerikalı turist bıçaklanarak öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

28.12.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 20 gün önce İstanbul’a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, bir grubun bıçaklı saldırına uğradı. Baldırından yaralanarak hastaneye kaldırılan turist, hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan Ferhat K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ve saldırganların kaçtığı görüntüler güvenlik kameralarına yansırken saldırganın taksiden inerken dans eder gibi hareketler yaptığı görüldü.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana geldi.

Büyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çektiBüyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti

BALDIRINA BIÇAK SAPLADI

20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı. Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI VE KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Amerikalı turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırı ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Leonard Samuel Ray ile arkadaşının sokakta yürüdüğü, bu sırada karşıdan gelen 5 kişilik gruptaki bir kişinin omuz attığı görülüyor. Ray, uzaklaşmak isterken gruptakiler tekme ve yumruklarla saldırıyor.

Ekran görüntüsü 2021-12-28 201501

SALDIRGANDAN DANS EDER GİBİ HAREKETLER

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler, daha sonra bir taksi durdurmalarına rağmen binmeyerek ara sokağa sapıyor. Bir başka taksiye binen şüpheli Ferhat K., taksiden indikten sonra dans eder gibi hareket yapıyor. (DHA)

Son Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırı zanlısı Emrah Yılmaz hakkında flaş kararSon Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırı zanlısı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Türkiye'nin içini yakan Asiye Ateş olayında yeni gelişmeTürkiye'nin içini yakan Asiye Ateş olayında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
cinayet Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.