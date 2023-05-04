Beyoğlu'nda büfeye silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan gelen iki şüpheliden biri büfeye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Ne olduğunu anlayamayan büfe sahibi ve müşteriler panik yaşadı. Saldırganlar ise geldikleri yöne doğru kaçarak gözden kayboldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken büfenin camları kırıldı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Büfeye yapılan silahlı saldır güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kadınların arkasından büfeye giren kişi, çalışan tarafından büfeden çıkarılıyor. Daha sonra silahla büfeye gelen şüpheli art arda ateş ediyor. Büfe sahibi ve müşteriler ise kendilerini korumak için sağa sola kaçışıyorlar.

"İKİ ŞARJÖR BOŞALTIYOR"

İş yeri sahibi Kasım Kutluca "Gece saat 04.00 sıralarında iki kişi tarafından dükkanımıza ateş açılmış. Dükkanda çocuklarım vardı. Bu iş nereye gidiyor? Nasıl olacak bilmiyorum. Ben burada 23 yıllık esnafım. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. 6-7 ay önce yine silahlı saldırı olmuştu. Onunla bugünkünün bağlantısı var mı onu da bilmiyorum. Biz esnafız. Esnaflık yapmaya çalışıyoruz. Başımıza bunlar geliyor. Emniyetten yardım istiyoruz. Bu işe bir çözüm bulunsun. Evimize gidip yatarken bile acaba bir şey mi olacak diye düşünüyoruz. Bir tedirginlikle yaşıyoruz. Saldırganları tanımıyoruz. Bir düşmanlığımız ve husumetimiz yok. Neden olduğunu bilmiyoruz. Adam bir el iki el ateş etmiyor. İki şarjör boşaltıyor. Şehrin göbeğinde ana arterde, cadde üzerinde böyle bir şey nasıl oluyor? Bizle ne derdin, ne sorunun varsa gel konuşalım. İnsan insana kurşun sıkar mı? Saldırı sırasında içeride oğlum vardı. Rast gele ateş etmiş. Devlete sığınıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok" dedi.

2022 yılı Ekim ayında da büfeye silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi.

(DHA)

