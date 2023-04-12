Bez bebekle evlenen kadın tekrardan gündem oldu! İkinci çocuğuna hamile olduğunu iddia etti

Brezilya'da yaşayan Meirivone Rocha Moraes, annesinin diktiği el yapımı bez bebekle 250 kişinin katıldığı bir düğünle evlenmişti. İlişkilerini ve yaşadıkları özel anları TikTok üzerinden paylaşan Meirivone, bez bebek kocasından olan ilk bez çocuğunun doğum anlarını fotoğraflamıştı. İlk çocuğunu doğurduktan sonra bez bebek kocasının kendini aldattığını paylaşan Meirivone, ikinci çocuğuna hamile kaldığını ve bu durumun ilişkilerini kurtardığını iddia etti.

HAMİLELİK TESTİNİ PAYLAŞTI

TikTok'ta pozitif görünen hamilelik testini paylaşan Meirivone, ikinci çocuğunun cinsiyetinin kız olmasını istediğini söyledi. Meirivone, "Marcelo'dan yeniden hamile olduğum için çok mutluyum. Bu sefer bir kızımız olacak. Marcelo bir daha ne zaman bebek sahibi olacağımızı sorup duruyordu, ben de bir gün dedim.

Birkaç kez midem bulandı, bu yüzden test yapardım ama negatifti. Ancak son zamanlarda midem yeniden bulanmaya başladı, bu yüzden yerel eczaneden bir test aldım ve pozitif çıktı!"

"YENİ BEBEK EVLİLİĞİMİZİ KURTARACAK"

Geçmişte ilişki sorunları yaşayan çift, başka bir bebek sahibi olmanın evlilik bağlarını güçlendireceğini umuyor. Meirivone, bez bebek kocasının kendisini aldattığın hatırlatarak "Beni aldattığını öğrendiğimizden beri çok uzaklaştık. Hala aynı evde yaşıyoruz ama aynı değil.

Ama şimdi bebek yüzünden işler değişti. Marcelo bana karşı çok daha şefkatli ve bunun ilişkimizi geliştireceğine inanıyorum. Bu yeni bebek evliliğimizi kurtaracak."



