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Bıçaklı saldırıda yaralandılar, taksiyle hastaneye gittiler!

10.09.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralanan Y.D. ve U.G, yoldan geçen bir ticari taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti.

Bıçaklı saldırıda yaralandılar, taksiyle hastaneye gittiler!

Kocaeli’de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları iddia edilen Y.D. (29) ve erkek arkadaşı U.G.(34) yürürken motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından sokak üzerinde bıçakla yaralandı.

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Motosiklet hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan 2 şahıs ise taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yolunu tutarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletteki şahıs ya da şahısları arama çalışmaları devam ederken bıçaklanan 2 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı
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