Biden'dan 'İsrail-Filistin' açıklaması: Çok net ve kesin desteğimiz var

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail de 'Demir Kılıçlar' operasyonunu başlatmıştı. Dünyada şoke etkisi yaratan saldırının ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yanında olduklarını altını çizerek vurguladı.

Biden'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. İsrail saldırılarının bunu meşrulaştırmak için yapılması söz konusu olamaz. İstihbaratlar, diplomatlar birbiriyle konuştu. Ekibimize daimi olarak temasta kalma emrini verdim. Mısır, Türkiye, Umman, BAE, Katar gibi ülkelerin Filistinli yetkililerin görüşme içinde olmalarını istiyorum. Burada insanların hayatları ellerinden gidiyor, aileler yıkılıyor. Bütün aileler için dua ediyorum. Ruhları şadolsun. Birçoklarına geçmiş olsun diliyorum. Kimse hata yapmasın. ABD, İsrail'in yanındadır. ABD İsrail'i kuruluşundan 11 dakika sonra tanımıştır. Çok teşekkür ediyorum.

