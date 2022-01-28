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Biden duyurdu! ABD tarihinde bir ilk

28.01.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıkladı. ABD tarihinde ilk kez siyahi bir kadın aday gösterilecekken, Biden, başkanlık seçimleri öncesi yürüttüğü kampanyada bu konu hakkında söz verdiğini ifade ederek “Bu sözü tutacağım” dedi.

Biden duyurdu! ABD tarihinde bir ilk

ABD Başkanı Joe Biden, ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini ifade eden Biden, seçimler öncesi bu konu hakkında söz verdiğini belirterek, “Bu sözü tutacağım” dedi.

BIDEN'DAN SİYAHİ ADAY

Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emeklilik kararı almasının ardından 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkeme’de 1 koltuk boşaldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Yargıç Breyer'in yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıklayarak, kararını şubat ayı bitmeden duyuracağını ifade etti.

"OLAĞANÜSTÜ KARAKTERE VE NİTELİKLERE SAHİP OLACAK"

Biden, "Sürecimiz titiz olacak. Yargıç Breyer'in mirasına layık adayı seçeceğim" ifadelerini kullanarak, "Aday göstereceğim kişi olağanüstü niteliklere, karaktere, deneyime ve dürüstlüğe sahip biri olacak ve bu kişi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak" dedi.

"BU SÖZÜ TUTACAĞIM"

Biden, başkanlık seçimleri öncesi yürüttüğü kampanyada bu konu hakkında söz verdiğini ifade ederek, “Bu sözü tutacağım” dedi.

Breyer'ın emekli olması ile Başkanı Biden, ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçecek.

Kaynak: İHA

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