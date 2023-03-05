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  4. Biden'ın tadını kaçıran anlar! Önce tokalaşacak kimse bulamadı, o soruyu duyunca hızla uzaklaştı

Biden'ın tadını kaçıran anlar! Önce tokalaşacak kimse bulamadı, o soruyu duyunca hızla uzaklaştı

05.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık imza attığı gaflarıyla gündeme gelen ve anlaşılması güç hareketler sergileyen ABD Başkanı Joe Biden yine çok konuşulacak görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce havada boşlukla tokalaşmaya çabalıyor gibi göründüğü anlarla gündem olan Biden, bu kez el sıkışacak kimseyi bulamayıp bir de Wuhan laboratuvarıyla ilgili soru alınca bölgeden koşarcasına uzaklaştığı anlarla konuşuluyor.

Joe Biden basına ilginç görüntüler vermeye devam ediyor. ABD Başkanı son olarak Beyaz Saray çıkışı soru sormak için bekleyen basın mensuplarıyla karşılaştığı anlardaki hareketleriyle dikkat çekti.

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TOKALAŞMAK İSTEDİ, OLMADI

Biden, helikopterine gitmeden önce elini kaldırarak basın mensuplarının yanına yanaştı. Ancak kimseyle tokalaşma fırsatı bulamadığını fark edince elini indirdi.

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KEYFİNİ KAÇIRAN SORU

Basın mensuplarından biri Biden'a Wuhan laboratuvarıyla ilgili soru yöneltince Biden'ın iyice tadı kaçtı. ABD Başkanı soruları yanıtsız bıraktı ve arkasını dönerek hızla uzaklaşarak helikopterine bindi.

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Başlıksız-2

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