Biden'ın tadını kaçıran anlar! Önce tokalaşacak kimse bulamadı, o soruyu duyunca hızla uzaklaştı

Joe Biden basına ilginç görüntüler vermeye devam ediyor. ABD Başkanı son olarak Beyaz Saray çıkışı soru sormak için bekleyen basın mensuplarıyla karşılaştığı anlardaki hareketleriyle dikkat çekti.

TOKALAŞMAK İSTEDİ, OLMADI

Biden, helikopterine gitmeden önce elini kaldırarak basın mensuplarının yanına yanaştı. Ancak kimseyle tokalaşma fırsatı bulamadığını fark edince elini indirdi.

KEYFİNİ KAÇIRAN SORU

Basın mensuplarından biri Biden'a Wuhan laboratuvarıyla ilgili soru yöneltince Biden'ın iyice tadı kaçtı. ABD Başkanı soruları yanıtsız bıraktı ve arkasını dönerek hızla uzaklaşarak helikopterine bindi.