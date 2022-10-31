HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

31.10.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında ABD her zaman en önemli etkenlerden biri oldu. Sıcak temasın başlamasının ardından ABD maddi destek konusunda Ukrayna'nın en büyük destekçilerinin başında yer aldı. Haziran ayında bütçenin konuşulduğu bir telefon görüşmesinde ise ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok öfkelendi. ABD kaynaklarına dayandırılan habere göre Biden öfkeden kendisini kaybetti. İşte iki lider arasındaki gerilimin sebebi...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz haziran ayında telefonda Ukrayna’ya sağlanan finansman ve askeri yardımları görüştüğü sırada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e öfkelendiği iddia edildi.

BIDEN ÖFKEDEN KENDİNİ KAYBETTİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Biden ile Zelenskiy arasında bir rutin haline gelen görüşmelerden birinde ikilinin arasında gerilimin yükseldiği belirtildi. Görüşmeye aşina olduğu belirtilen dört kaynağa dayandırılan haberde, Biden ve Zelenskiy’nin geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinde Biden’ın öfkeden kendini kaybettiği aktarıldı. Haberde, görüşme sırasında Biden’ın Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık ek askeri yardım konusundaki açıklamalarını bitirir bitirmez Zelenskiy’nin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımları listelemeye başladığı ve bunun üzerine Biden’ın öfkelendiği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin Biden ve yönetiminin elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen Zelenskiy’nin kamuoyunda yalnızca yapılmayanlara odaklanmaya devam ettiğini hissettiği aktarıldı.

BİDEN1

ÖFKENİN ARDINDAN ZELENSKİY'DEN ÖVGÜ DOLU VİDEO

Yetkililer, Biden ve Zelenskiy’nin ilişkisinin haziran ayındaki telefon görüşmesinden bu yana düzeldiğini ve görüşmenin ardından Zelenskiy’nin ABD’yi cömert yardımlarından dolayı öven bir açıklama yaptığını söyledi. Zelensky’nin haziran ayındaki telefon görüşmesinin ardından gerilimi yatıştırmaya karar verdiği ifade edilerek, Biden’a teşekkür etmek amacıyla o gün kamuoyu ile bir video paylaştığı belirtildi. Zelenskiy videoda, "Bugün ABD Başkanı Biden ile önemli bir görüşme yaptım. Bu destek için minnettarım. Özellikle Donbas’taki savunmamız için çok önemli" ifadelerini kullandı.

20220316_2_52651217_74764865

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biden ise, Zelenskiy’e 1 milyar dolarlık yardım konusunda bilgi verdiğini ve ABD’nin "özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan bağlılığından vazgeçmeyeceğine" söz verdiğini söyledi.

ABD KAYNAKLARI DOĞRULADI

Görüşmeye aşina başkan bir kaynak ise, Biden’ın meseleleri uygun askeri kanallarda ele alma konusunda Zelenskiy ile hararetli veya kızgın bir görüşme yapmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Zelenskiy’nin sözcüsü ise iddialara ilişkin sorulara cevap vermedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Anahtar Kelimeler:
biden zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira

Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.