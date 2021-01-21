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  4. Biden ve Harris'in yemin törenine Simpsonlar damga vurdu!

Biden ve Harris'in yemin törenine Simpsonlar damga vurdu!

21.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Biden ve Harris'in yemin törenine Simpsonlar damga vurdu!

ABD'de yayınlanan ve bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle bilinen The Simpsons çizgi dizisinin dün dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD Başkanlık yemin töreninde giyilen kıyafetleri de bildiği iddia edildi.

Matt Groening'in uzun süredir devam eden animasyon komedi dizisi The Simpsons glecekteki gelişmeleri önceden tahmin etmesiyle biliniyor.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, The Simpsons'ın gelecekteki olayları tahmin etme konusunda esrarengiz bir hüneri var.

İNANILMAZ BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

AYNI KIYAFETLER

Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ

Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı.

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