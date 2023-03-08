Biden yönetiminden bütçe açığını yaklaşık 3 trilyon dolar azaltma hedefi

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden'ın yarın Kongre'ye sunacağı 2024 mali yılı bütçesine dair bilgi veren Jean-Pierre, "Biden'ın yarın açıklayacağı bütçe kapsamında, önümüzdeki 10 yılda bütçe açığı yaklaşık 3 trilyon dolar azalacak." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, bu kapsamda, ABD'de yatırım yapanlar için maliyetlerin azaltılması sağlanırken, zenginler ve büyük şirketlerin ödeyecekleri vergilere ilişkin reformların yapılacağını ifade etti.

İRAN'IN BREZİLYA'DAKİ SAVAŞ GEMİLERİ

İran'ın Brezilya'daki savaş gemileriyle ilgili ABD'nin pozisyonuna ilişkin bir soruya ise Jean-Pierre, geçmişte bu gemilerin yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmak için kullanıldığı ve yaptırımlara tabi tutulduğu yanıtını verdi.

Jean-Pierre, Brezilya'nın egemen bir ülke olarak kendi kararlarını alan ve İran dahil, diğer ülkelerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayarak, ABD'nin, söz konusu gemilerin herhangi bir yere yanaşması konusunda ilgili ülkelere tutumunu açıkça belirttiğini aktardı.

Sözcü, "kendi halkına acımasızca baskı uygulayan, Rusya'ya savaşta kullanması için silah sağlayan, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda bulunan, terörizmle angaje olan ve nükleer silahlarla ilgili dünyada istikrarsızlığa neden olan İran rejimine" ait savaş gemilerine ev sahipliği yaparak Brezilya'nın yanlış mesaj verdiğini ve yanlış yönde bir politika uyguladığı görüşünü savundu.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN TERÖRİST İLAN EDİLMESİ

Kongredeki Cumhuriyetçilerin Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin "yabancı terörist örgüt" ilan edilmesine ilişkin ise Jean-Pierre, bu örgütleri yabancı terörist örgütler ilan etmenin kendilerine halihazırda sahip olmadıkları yeni bir yetki vermeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre, ABD'nin özellikle narkotik kaçakçılığı yapan örgütler ve buna bulaşan kişi ve kuruluşlarla mücadele kapsamında güçlü yaptırımlar uyguladığını ve gerekli önlemleri aldığını dile getirdi. (AA)

