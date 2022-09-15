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Bilal Erdoğan: Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok

15.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Esenler Safiye Ali Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Örgün eğitimdeki dört öğrenciden birine devlet neredeyse ücretsiz yurt imkanı sağladı. Ben 15 yılımı Batı ülkelerinde geçirdim, Amerika ve İtalya'da. Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok" dedi.

Bilal Erdoğan: Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok

Açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve davetliler katıldı.

"NE AMERİKADA NE DE İTALYA'DA BÖYLE BİR ÜNİVERSİTE ALTYAPISI YOK"

Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "TÜRGEV 1996'da İSEGEV adıyla yola çıktı. O zaman devletin yurt hizmetleri böyle değildi. İstanbul'a gelip de yurt arayan kızlarımız sağı solu, akrabaları arıyordu. Böyle bir imkan bulamadıkları için o zaman Cumhurbaşkanımız böyle bir vakfa önderlik ediyor. Örgün eğitimdeki dört öğrenciden birine devlet neredeyse ücretsiz yurt imkanı sağladı. Ben 15 yılımı Batı ülkelerinde geçirdim, Amerika ve İtalya'da. Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok. Bilene ve bilmeyene bir bilen olarak söylüyorum. Avrupa'da ve Amerika'da bedava üniversite, bedava yurt böyle şeyler yok. Oradaki insanlar üniversite bittikten sonra özellikle Amerika'da çok ciddi borçlarla mezun olurlar. Örneğin Barack Obama, Chicago senatörü olduğunda daha hukuk fakültesi borçları bitmemişti. 40 bin doların üzerinde borçla senatör oldu. Birçok insan uzun yıllar bu borçlarını ödüyor. Böylesine güçlü yurt altyapısının ülkemizde olmasından dolayı şanslıyız. Bunu sadece başka yerlerde ne olduğunu bilenler fark edebilir" dedi.

'BÖYLE GÜVENLİ KAPILAR OLMASA AİLELER ÇOCUKLARINI ÜNİVERSİTEYE GÖNDERMEYECEK'

Bilal Erdoğan, "10 binlerce öğrenci her yıl bu vakıflarımızın, derneklerimizin ve cemiyetlerimizin yurtlarında kalıyor. Öğrencilere burslar takdim ediliyor. Türkiye'de öğrencilerin yurtlarla ilgili yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili bunları siyasete malzeme yapanlar, bu vakıfları beğenmezler. 'Ben TÜRGEV'i sevmiyorum.' Nesini sevmiyorsun? Bu kızların üniversite okumasına aracılık etmesini mi sevmiyorsun? Bu kızların üniversite eğitimleri belki başka durumlarda böyle güvenli kapılar olmasa aileler çocuklarını üniversiteye göndermeyecek. TÜRGEV sayesinde birçok kız çocuğu üniversite, yüksek lisans, doktora eğitimi aldılar. Güvenle, emniyetle ve huzurla kendi hedeflerine yürüdüler" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, "Bu hizmetleri yerine getiren, bunlara destek veren bütün hayırseverleri takdir ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Böyle ihlasla, samimiyetle bu çocuklar okusun diye bunu yaparken de bu çocuklar buradan geçerken bir taraftan da yerli ve milli duruşlarını korusunlar... Kabul edelim ki Türkiye'de enteresan bir durum var. Türkiye'de yabancı okullar var, eski anlaşmalardan kalan uluslararası yükümlülük gibi devam ediyor. Bir de maalesef ülkede yabancı okullarımız var. Buralara giden çocuklar bu yerliliklerini, bu milliliklerini bu duruşlarını kaybetmeye zorlanıyor. Maalesef böyle eğitim kurumları var. Bizim bir bahtsızlığımızdır. Bununla da mücadele ediyoruz bir yerde. Çocuklarımız bu yerliliklerini, bu toprakların değerlerine olan bağlılıklarını kaybetmesinler, mayaları bozulmasın diye gayret ediyoruz. Bununla kimin alıp veremediği olur? Gelin bu ülke için taş üstüne taş koyan, bu çocukların eğitimine destek vermek için çalışan şucu, bucu demeden herkesi destekleyelim. Herkesi Allah rızası için bu yollarında takdir edelim ki bu işleri yapanlar, katkı sağlayanların sayısı artsın" diye konuştu.

Tören sonunda Fatmanur Altun, Erdoğan, Göksu ve yurdun yapımına katkı veren hayırseverlere tablo hediye etti.

Kaynak: DHA

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Bilal Erdoğan
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