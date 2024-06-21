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  4. Bilanço ağırlaşıyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi

21.06.2024 10:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 6. günü meydana gelen kazalar sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı da 49’a yükseldi.

Bilanço ağırlaşıyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı’nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası bayram tatili kaza
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