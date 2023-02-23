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Bilardo oynarken, katliam yaptılar! Kendilerine gülen 7 kişiyi öldürdüler... Brezilya'daki dehşet kamerada

23.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'daki bir bilardo salonun yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Mato Grosso eyaletindeki bir salonda bilardo oynayan iki kişi, kendilerine gülenlere sinir olup adeta katliam yaptı. Kamera görüntülerine de yansıyan korkunç olayda, sinirden deliye dönen iki adam kendilerine gülen 7 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü. Ölenlerin arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu görüldü.

Bilardo oyunu katliama dönüştü. Tüyleri diken diken eden korkunç olay Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki bir bilardo salonunda meydana geldi. Bilardoda kayceden iki adam, çevredekilerin kendilerine gülmesiyle deliye döndü.

Ortam bir anda gerilirken, şahıslardan biri salondaki bir adamı duvara yaslarken, diğer saldırgan ise av tüfeğini alarak geldi.

GÜLEN 7 KİŞİYİ GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜLER

Polis, 30 yaşındaki Edgar Ricardo de Oliveira ve 27 yaşındaki Ezequias Souza Ribeiro isimli şahısların ilk oyunu kaybettikten sonra daha fazla para almaya gittiğini ancak daha sonra tekrar kaybettiğini söyleyerek, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğun da olduğu 7 kişiyi vurduklarını söyledi.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde silahlı saldırganların bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdüğü görüldü.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Brezilya bilardo katliam

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