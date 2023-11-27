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Bildiğimiz cep telefonlarını unutmaya mı başlayalım? Apple Vision Pro, Humane AI Pin derken yeni teknoloji 'yapay zeka telefonu'

27.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Dünya değişiyor, insanlar değişiyor, teknoloji değişiyor... Teknoloji değiştikçe ise gelişiyor! Çoğu değişim güzeldir ancak en güzeli yeni bir teknolojik atılımın, başka bir teknolojik atılımın da zemini hazırlıyor oluşu. Bu hesaba göre yapay zeka da bir atılım dediğinizi duyar gibiyiz. Peki yapay zeka başka hangi teknolojik atılımın zeminini hazırlıyor olabilir? Cevap çok ancak biz birini söyleyelim; Muhtemelen bildiğimiz cep telefonlarını unutmaya başlayabilirsiniz.

Bildiğimiz cep telefonlarını unutmaya mı başlayalım? Apple Vision Pro, Humane AI Pin derken yeni teknoloji 'yapay zeka telefonu'

ChatGPT, Humane AI Pin, robot Sophia ve daha fazlası... Hepsinin bir ortak noktası var: Yapay zeka! ChatGPT gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotu olarak son yıllara damgasını vurdu. Humane AI Pin ise yapay zeka destekli bir yaka telefonu olarak karşımıza çıktı. Robot Sophia ise Türkiye'de bir programa katılıp zekasıyla soruları yanıtladı! Peki bir sonrası adım ne olabilir?

Bir sonrası mı olur bilemeyiz ancak bundan sonra bildiğimiz cep telefonlarını unutturup hayatımıza girmeye başlayacak gibi görünen bir konu var, o da yapay zeka telefonları...

'YAPAY ZEKA TELEFONU' YOLDA

Güney Koreli bir teknoloji üreticisinin yakın zamanda çıkartacağı bir telefonun 'yapay zeka telefonu' olacağı konuşuluyor.

İddialara göre bu telefon 'yapay zeka telefonu' olarak pazarlanacak.

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Elbette bu telefon bir dizi yapay zeka özelliği getirecek.

İddiaya göre bu şirket, yapay zeka konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermek için AI Phone ve AI Smartphone gibi isimler için ticari marka başvurusunda da bulunmuş durumda.

GOOGLE DA PIXEL 8 SERİSİ İLE 'YAPAY ZEKA' DEDİ

ABD'li teknoloji devi Google da geçtiğimiz ay yapay zeka özelliğine sahip yeni akıllı telefon modelleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile akıllı saatini tanıtmıştı.

Şirket, çeşitli makine öğrenimi ve üretken yapay zeka modellerini cihaza yerel olarak getiren yeni mobil işlemcisi Tensor G3 ile Pixel serisini güçlendirmişti.

VE DİĞERLERİ...

Google'ın dışında büyük Android telefon üreticilerinin de 'yapay zeka telefonlar' konusunda atılımlar yapması bekleniyor.

Apple'ın ise bir süredir üretken yapay zeka üzerine çalışmalar yürüttüğüne yönelik iddialar mevcut ve bu iddialar, belki de iPhone'larda gelişmiş bir yapay zekanın yer almasıyla sonuçlanabilir.

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akıllı telefon yapay zeka telefon
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