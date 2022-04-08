Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Sağlıklı beslenip, kilo vermek istiyorsanız öncelikle ne yediğinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Yiyecekler tokluk hissini farklı şekillerde etkileyebilir. Sadece karnınızı doyurmak için yemek yerseniz sağlığınızı kötü etkileyebilir, bir süre sonra istemediğiniz şekilde kilo almaya başlayabilirsiniz. Tok tutan yiyecekler açlığı giderebilir ve bir sonraki öğünde daha az yemenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, besleyiciliği yüksek tok tutan uzun vadede kilonuzu kontrol altına almanızı sağlar. İnanılmaz derecede doyurucu ve sağlıklı bu besinler sayesinde uzun saatler tok hisseder fit bir görünüme sahip olursunuz.

HAŞLANMIŞ PATATES

Soyulmadan haşlanan patatesler C vitamini ve potasyum da dahil olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller açısından çok iyi bir kaynaktır. Patatesler su ve karbonhidrat bakımından yüksektir ve orta miktarda lif ve protein içerir. Ayrıca neredeyse hiç yağ içermezler. Diğer yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle karşılaştırıldığında patatesler çok doyurucudur.

YUMURTA

Yumurtalar inanılmaz derecede sağlıklı ve besleyicidir. Göz sağlığına faydalı olabilecek antioksidanlar lutein ve zeaksantin de dahil olmak üzere besinlerin çoğu yumurta sarısında bulunur. Yumurta, yüksek kaliteli protein için harika bir kaynaktır. Büyük bir yumurta, dokuz temel amino asidin tümü dahil olmak üzere yaklaşık 6 gram protein içerir.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi (yulaf lapası) olarak yenen yulaf, popüler bir kahvaltı seçeneğidir. Yulaf ezmesi kalori açısından oldukça düşüktür ve büyük bir lif kaynağıdır. Yulaf ezmesinin doyurucu gücü, yüksek lif içeriğinden ve suyu emme yeteneğinden gelir. Yulaftaki beta glukan gibi çözünür lifler tok hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca tokluk hormonlarının salınmasına ve mide boşalmasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

BALIK

Balık, yüksek kaliteli proteinle yüklüdür. Ayrıca omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir. Omega-3 yağ asitleri aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde tokluk hissini artırabilir. Ek olarak, bazı araştırmalar balıktaki proteinin tokluk üzerinde diğer protein kaynaklarından daha güçlü bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, tokluk üzerinde en güçlü etkiye balık proteininin sahip olduğunu buldular.

ÇORBALAR

Çorbalar sıvı halde olmalarına rağmen oldukça doyurucu öğünlerdir. Ayrıca midede daha uzun süre kalarak tokluk hissini uzatabilirler.

KIRMIZI ET

Et protein açısından yüksektir ve çok doyurucudur. Sığır eti, tokluk indeksinde protein açısından zengin gıdalar arasında en yüksek ikinci puanı aldı.

SEBZELER

Sebzeler inanılmaz derecede besleyicidir. Her türlü vitamin, mineral ve faydalı bitki bileşikleri ile yüklüdürler. Sebzeler de yüksek hacimli, düşük kalorili yiyeceklerdir. Yemeklerinize hacim katan ve sizi doldurmaya yardımcı olan lif ve su içerirler. Ayrıca sebzelerin çiğnenmesi biraz zaman alır ve bu açıdan oldukça doyurucudur. Bir çalışma, makarna yemekten önce salata yemenin, tek başına makarna yemeye kıyasla genel kalori alımını azalttığını buldu.

SÜZME PEYNİR

Süzme peynir, protein açısından yüksek ancak yağ ve kalori bakımından düşüktür. Uzun süren tokluk hissi üzerindeki etkisi yumurtalarınkiyle karşılaştırılabilir.

BAKLAGİLLER

Baklagiller iyi bir lif ve protein kaynağıdır. Diğer yiyeceklerle karşılaştırıldığında tok hissetmenize yardımcı olabilirler.

MEYVE

Meyve lif bakımından yüksektir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek hacim sağlar. Bütün meyve, tokluk üzerinde meyve suyundan daha güçlü bir etkiye sahiptir.

KİNOA

Kinoa , tohumları için yetiştirilen popüler bir tahıl mahsulüdür ve iyi bir protein kaynağıdır. Kinoa, tüm gerekli amino asitleri sağlar ve bu nedenle tam bir protein kaynağı olarak kabul edilir.

KURUYEMİŞ

Badem ve ceviz gibi kuruyemişler, enerji yoğun, besin açısından zengin atıştırmalık seçeneklerdir. Sağlıklı yağlar ve protein bakımından yüksektirler ve araştırmalar çok doyurucu olduklarını göstermektedir.



