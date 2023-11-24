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Bilecik'te 14 köpek ölü bulunmuştu! Yeni gelişme: Gözaltılar var

24.11.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te 14 köpek ölü bulunmuştu! Yeni gelişme: Gözaltılar var

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZALTILAR VAR

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bilecik'te Katliam' başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA


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