Bilecik'te korkunç olay! Sosyal medya için trenin üzerince çıkınca... İç organlarında ciddi hasar meydana geldi

Bilecik'te kan donduran bir olay yaşandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Ö.Ü. (20) ve E.A. (19), dün akşam İstasyon Mahallesi´nde bulunan eski tren garına görevlilerden gizli girerek, park halindeki boş yük vagonun üzerine çıktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

DHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekmek isteyen ikili yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı.

İKİ ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralı öğrencilerden E.A.'nın durumunun iyi olduğu, Ö.Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)



