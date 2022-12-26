Bileğinizde kaliteyi hissettirecek 2022 yılının en iyi akıllı bileklikleri

Akıllı bilekliklerin pek çoğunda klasik bir kol saati gibi takvimi ve saati kontrol etmenin yanı sıra adım sayma, uyku kalitesini gözlemleme, nabzı ölçme gibi temel özellikler de bulunuyor. Bunların yanı sıra bazı modeller; oksijen satürasyonu, toza ve suya dayanıklılık, GPS gibi birbirinden farklı ve üst düzey özelliklere de sahip olabiliyor. Eğer siz de iyi bir akıllı bilekliğe sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda 2022'nin en iyi akıllı bileklik modelleri!

1. Spor yapmayı sevenlere: Xiaomi Smart Band 7

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"En iyi akıllı bileklik hangisi?" sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri olan Xiaomi Smart Band 7, ideal büyüklükteki ekranıyla hiçbir ayrıntıyı kaçırmanıza izin vermiyor! 1,62 inç ekranıyla birçok uygulamayı bir arada görme imkânı tanıyor. 110'dan fazla spor modu desteği sunuyor. Ürün; spor yaparken oksijen miktarını ölçmekle kalmıyor, spordan sonraki yenilenme süresini de bildiriyor. Bu özellikleriyle size evde veya dışarıda yaptığınız sporları en iyi şekilde değerlendirme fırsatı tanıyor. Ayrıca 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası mevcut. Kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz akıllı bilekliğin batarya ömrü ise 14 günü buluyor.

2. Çok fonksiyonlu bir model arayanlara: Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5; stres izleme, 11 farklı spor modu, nefes egzersizleri ve kişisel etkinlikler gibi birçok özelliği bir arada sunuyor. Aynı zamanda 24 saat kalp ritminizi ölçüyor ve uyku takibi yapmanızı kolaylaştırıyor. Ürün, 3 inç boyutundaki ekranı sayesinde verileri kolayca görmenizi sağlıyor. Modelin en çok dikkat çeken özelliğiyse telefonunu dilediğiniz yere yerleştirerek bileklikle uzaktan fotoğraf çekebilmeye olanak tanıması. Akıllı bileklik, tüm bu özelliklerinin yanı sıra 50 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Daha ne olsun, değil mi?

3. Saat görünümlü bileklik isteyenlere: Huawei Band 6

En iyi akıllı bileklik markaları arasında yer alan Huawei, güncel teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Huawei Band 6 da markanın son teknoloji kullanarak ürettiği, tasarımıyla çok sevilen ürünlerinden biri. Akıllı bileklik; kullanıcılarına uyku analizi, stres izleme, kalp atış hızı ölçme, SpO2 ölçümü ve otomatik hareket algılama gibi bir dolu özellik sunuyor. Aynı zamanda üründe 96 farklı spor modu bulunuyor. Model, 1,47 inç AMOLED ekrana sahip ve pil ömrü iki haftaya kadar dayanıyor. Ayrıca sadece beş dakikalık bir şarj süresi bile bilekliği iki gün boyunca kullanma imkânı sunuyor.

4. Şık ve kullanışlı: Samsung Galaxy Fit 2

En iyi akıllı bileklik yorumlarına sahip modellerden biri olan Samsung Galaxy Fit 2, oldukça şık bir görüntüye sahip. Ürün, 1,1 inç AMOLED ekranıyla bilgilerinizi kolayca görme imkânı sunuyor. Birçok akıllı bileklik gibi adım sayma, uyku takibi, nabız ölçme gibi klasik özelliklerin yanında kalori hesaplama özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ürünün bir diğer önemli özelliğiyse suya karşı dayanıklı olması. 5 ATM su geçirmezlik sertifikasıyla yüzme sporlarında da tercih edilen modeller arasına giriyor. Ayrıca el yıkama hatırlatıcısı da ürünün diğer öne çıkan özelliği. Cihazın ortalama pil ömrü ise 21 güne kadar çıkıyor.

5. Modern ve yeni bir tasarım arayanlara: Fitbit Charge 5

Farklı ve yeni tasarımıyla öne çıkan Fitbit Charge 5, bir akıllı bileklikten beklenen tüm özellikleri barındırıyor. iOS ve Android ile uyumlu olan cihazın pil ömrü, yedi güne kadar çıkıyor. Ürün, vücudunuzun strese karşı fiziksel tepkisini puanlıyor ve stresi yönetimi sağlamanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda beden taramasıyla duygu durumlarınızı kaydediyor, böylece duygusal sağlığınızı takip ediyor. Bunun yanı sıra kalp atışınızı kontrol ediyor ve eşik değerin altında veya üstünde olduğunda sizi bilgilendiriyor. Ayrıca regl döngünüzü kontrol etme, semptomları kaydetme özelliği sunuyor.

6. Profesyonel bir model arayanlara: Honor Band 6

"En iyi akıllı bileklik hangisi?" diye sorarsanız Honor Band 6 modelini de tercih edebilirsiniz. Ürün, diğer akıllı bilekliklerde de bulunan nabız ölçme, adım sayma, uyku takibi özelliklerin yanında rahatlatıcı otomatik antrenman algılamak, sağlık sorunlarını raporlamak ve müzik çalar kontrolü yapmak gibi daha birçok özelliğe sahip. Model, 7/24 stres seviyenizi takip ediyor ve gerektiğinde size nefes egzersizleri sunuyor. Uyku takibi yapmanın yanı sıra uyku kalitenizi artırmanız için 200'den fazla kişiselleştirilmiş öneride bulunuyor. Ayrıca 1,47 inç AMOLED ekranıyla geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Ürünün pili ise tek şarjla iki haftaya kadar dayanıyor.

7. Geniş ekran isteyenlere: Amazfit Band 5

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Geniş tam ekrana sahip olan Amazfit Band 5, SpO2 ölçümü yapmasıyla pek çok akıllı bilekliğin önüne geçiyor. 1,1 inç AMOLED ekranıyla kullanıcılarına yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyor. 45'ten fazla arayüz çeşidine sahip olması da onu diğer modellerden ayıran bir başka özelliği. Modelde 11 farklı spor modu bulunuyor. Bunların yanı sıra stres takibi yapıyor ve nefes egzersizleri içeriyor. Aynı zamanda 50 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca oldukça hafif bir tasarıma sahip olan cihaz, bileğinizde ağırlık yapmıyor.

8. Değerlerini sürekli takip etmek isteyenlere: Fitbit Inspire 3

Fitbit Inspire 3 hem şık tasarımıyla hem birbirinden kullanışlı özellikleriyle yılın en çok sevilen akıllı bileklikleri arasında yer alıyor. Model, gün içindeki duruş ve hareket sürelerinizi hesaplayarak yaktığınız kalori hakkında sizi bilgilendiriyor. Ayrıca regl döngüsünü takip edebilme özelliği sunuyor. Stres seviyenizi ölçerek nefes egzersizi önerilerinde bulunuyor. Uykunuzu puanlıyor ve nasıl uyuduğunuzu takip etmenizi sağlıyor. Renkli dokunmatik ekranıyla kolay kullanılan model; arama, metin ve uygulama bildirimlerini kolayca görüntülemenizi sağlıyor. Her zaman açık ekran modu ise kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

9. Bütçe dostu bir ürün: Polosmart PSSW09

Bütçe dostu Polosmart PSSW09, sağlıklı bir hayata adım atmak isteyenler için başlangıç ürünü olarak tercih edilebilecek bir akıllı bileklik. Ürün; diğer akıllı bileklikler gibi adım sayıyor, kat edilen mesafeyi gösteriyor, kalori ve nabız ölçüyor aynı zamanda uyku takibi yapıyor. Kullanıcılarına titreşimle bildirim göndererek gelen mesajlar hakkında onları haberdar ediyor. Tam bir fiyat performans ürünü olarak tasarlanan bilekliğin pili ise üç dört gün dayanıyor. Model, kullanıcılarına siyah ve kırmızı olarak iki farklı renk seçeneği sunuyor. Kaliteli kordonu ve estetik duruşuyla sevdiklerinize özel günlerde de hediye edebileceğiniz harika ürünü kaçırmayın!

10. Her an yanınızda: Nicoone Akıllı Bileklik

Hangi akıllı bilekliği alacağınıza karar veremiyorsanız Nicoone Akıllı Bileklik'e mutlaka göz atmalısınız. Ürün; adım sayma, uyku izleme, kalori takibi özelliklerinin yanı sıra uzun süre hareketsiz kaldığınızda hareketsizlik hatırlatması da yapıyor. Ayrıca SpO2 ölçümü yaparak oksijen seviyenizle ilgili sizi bilgilendiriyor. 3 inç ekranıyla geniş ekran arayanların tercihleri arasında birinci sırada yer alıyor. Model, üç farklı tema seçimi de sunuyor. Çoklu spor modu sayesinde sporseverlerin beğenisini kazanıyor. Mavi, mor, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunarak hemen herkesin beğenisine hitap etmeyi başarıyor.