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Bilgisayar dünyasında yeni dönemin ayak sesleri: "Kaydırılabilir" bilgisayarlar geliyor!

28.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katlanabilir telefonlardan sonra şimdi de kaydırılabilir bilgisayarlar hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Samsung (Samsung Display) ve Intel, "kaydırılabilir" bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. Samsung, 13 inçlik bir tabletten 17 inçlik bir ekrana dönüşen kaydırılabilir prototip bilgisayarını ise dün sahneye çıkardı.

Bilgisayar dünyasında yeni dönemin ayak sesleri: "Kaydırılabilir" bilgisayarlar geliyor!

Katlanabilir telefonlar hayatımıza yeni girdi sayılır. Bu telefonların fiyatları başta normal telefonlardan biraz daha yüksekti. Ancak daha sonra başka firmaların da katlanabilir telefon üretmeye başlamasıyla fiyatlar ulaşılabilir seviyeye geldi. Ekranların katlanabiliyor oluşu başka üreticileri de cezbetti. Örneğin katlanabilir telefonların dışında, katlanabilir bilgisayarlar üzerinde çalışan firmalar da ortaya çıktı. Ve şimdi, kaydırılabilir bilgisayarlar üzerinde çalışmalar başladı.

13 İNÇLİK BİR TABLETTEN KAYDIRILABİLİR BİLGİSAYARA!

Samsung'a bağlı bir şirket olan Samsung Display ve yarı iletken üreticisi Intel, "kaydırılabilir" bilgisayarlar için kollarını sıvadı. İki şirketin kaydırılabilir bilgisayarlar üzerinde çalıştığı duyuruldu. Intel'in İnovasyon etkinliği sırasında sahneye çıkan Samsung Display CEO'su Joo-Sun Choi, 13 inçlik bir tabletten kaydırılarak 17 inçlik bir ekrana dönüştürülen bir prototip bilgisayarı sergiledi.

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Samsung Display ve Intel'in sergilediği prototip cihaz, esasen 13 inçlik bir tableti 17 inçlik bir monitöre dönüştürüyor. Bunu da bir esnek ekran ve bir kayar mekanizma aracılığıyla yapıyor. Bu açıdan LG'nin hiçbir zaman piyasaya sürmediği genişleyebilen telefonu LG Rollable'a benzer.

KAYDIRILABİLİR BİLGİSAYARLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kaydırılabilir bilgisayar her ne kadar birçok kişi için cezbedici olsa da kendisi şimdilik sadece bir konsept. Intel veya Samsung Display, kaydırılabilir bilgisayarların ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi sunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Intel Samsung bilgisayar
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