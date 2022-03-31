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Bilgisayar tamircisinde bulunmuştu... ABD basını yazdı! Biden'ın oğlu ve Çin arasındaki gündemi sarsacak anlaşma

31.03.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Post gazetesi 2020 yılında, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Söz konusu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Washington Post gazetesi, Hunter Biden’ın bu bilgisayardaki belgelerin detaylarını yayımladı. Buna göre Hunter Biden’ın Çin devletiyle ilişkili bir enerji şirketiyle anlaşmalar yaptığı ve milyonlarca dolarlık ödeme aldığı ortaya çıktı.

Bilgisayar tamircisinde bulunmuştu... ABD basını yazdı! Biden'ın oğlu ve Çin arasındaki gündemi sarsacak anlaşma

Washington Post gazetesi, Hunter Biden'ın Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinde ortaya çıkan bilgisayarındaki belgelerin detaylarını yayımladı.

4,8 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili enerji şirketi CEFC China Energy ile yaptığı anlaşmaların detayına yer verilen haberde, bilgisayarda bulunan belgelere göre söz konusu şirketin Hunter Biden ve amcası James Biden'a 2017'den itibaren 14 aylık bir süreçte 4,8 milyon dolarlık ödeme yaptığı kaydedildi.

Haberde, Joe Biden'ın bu iş ilişkisinden kişisel olarak bir kar elde etmediğini ancak bu ilişkilerin kurulmasında Biden'ın geldiği pozisyonların etkili olduğu vurgulandı.

NEW YORK POST, HUNTER BIDEN'IN BİLGİSAYARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Joe Biden
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