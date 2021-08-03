HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bilim insanının teorisi ortalığı karıştırdı: Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor

Bilim insanının teorisi ortalığı karıştırdı: Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor

03.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph, oldukça ilginç bir teori ile gündeme geldi. Rudolph'a göre gökyüzünde yanıp sönen yıldızlar aslında gelişmiş medeniyetlerin kullandığı bir iletişim aracı.

Bilim insanının teorisi ortalığı karıştırdı: Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor

Birçoğumuz gecenin karanlığında gökyüzünü süsleyen yıldızları izlemeyi severiz. Gözümüz gökyüzündeki en parlak yıldızı arar veya yanıp sönen yıldızları izlemek bizlere eşsiz bir manzara sunar. Fakat gece yanıp sönen yıldızları izlerken aslında bir uzaylı konuşmasına tanık oluyor olabiliriz.

FİZİKÇİDEN YILDIZLAR İÇİN İLETİŞİM TEORİSİ

İngiltere'deki Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph'un teorisi bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Rudolph'un henüz ön aşamasındaki araştırmasına göre gökyüzünde yanıp sönen yıldızlar aslında gelişmiş medeniyetlerin kullandığı bir iletişim aracı olabilir.

Yıldız-2

Şekil değiştiren UFO görenleri şaşkına çevirdi! Dakikalarca sürdüŞekil değiştiren UFO görenleri şaşkına çevirdi! Dakikalarca sürdü

Fizikçi, dünya dışı medeniyetlerin, yıldızların oluşturduğu ışığı değiştirerek çok uzak mesafeler arasında birbirleriyle iletişim kurabileceğini iddia ediyor.

FİZİK AÇISINDAN MÜMKÜN

Bu medeniyetler, farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor. Böylece uzaylılar, yıldızları kullanarak birbirleriyle mesajlaşıyor. Rudolph, fikrin fizik açısından teknik olarak mümkün olduğunu belirtiyor.

İNSANLAR BU MESAJLARI NEDEN ANLAYAMIYOR?

Bunun da bir açıklaması var. Zira insanlık yeterince gelişmediği için halen bu iletişimi anlayamıyor olabilir.

Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği

Bu yüzden gökyüzüne baktığımızda yıldızların sadece yanıp söndüklerini görüyor olabiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetiştiYol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
"Yok artık" dedirten anlar! Görenler şaşkına döndü"Yok artık" dedirten anlar! Görenler şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.