Bilim insanları uyardı: "Bir sonraki süper volkan patlamasına hazır değiliz"

Dünya, tehlikelerle sık sık karşılaşıyor. Dünya için en büyük tehlike ise biziz, yani insanlık. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğunu ortaya koydu. İklim değişikliğiyle mücadele edip bu tehditten hem kendimizi hem de dünyamızı kurtarsak bile aslında hazır olmamız gereken tehditler bitmiyor. Bunlardan bazıları ise asteroitler ve süper volkanik patlamalar gibi elimizde olmayan tehditler.

OLASILIĞI YÜZLERCE KAT DAHA FAZLA

Science Alert'in haberine göre, Birmingham Üniversitesi volkanoloji profesörü Michael Cassidy ve Cambridge Üniversitesi'nde görevli Lara Mani, gelecek yüzyılda, büyük ölçekli volkanik patlamaların meydana gelme olasılığının asteroid ve kuyruklu yıldız çarpma olasılığından yüzlerce kat daha fazla olabileceğini kaydetti. İki araştırmacı, asteroitler için ileriyi göz önüne alarak hazırlık yapılsa da, daha olası bir süper volkanik patlama için çok az şey yaptığımızı savundu.

Hükümetler ve NASA gibi küresel ajanslar, asteroitlere karşı gezegeni savunmak için yılda yüz milyonlarca dolar harcıyorlar.

KARŞILAŞTIRILABİLİR BİR YATIRIM DEĞİL

NASA ise bu konuda yeni bir görev peşinde. Ajans, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında, yakında bir asteroidi rotadan çıkarmaya çalışacak. DART misyonu yaklaşık 330 milyon dolara mal olacak. Bu görev bizi bir asteroidden kurtaracak olsa da, Cassidy ve Mani bir süper patlamaya hazırlanmak için karşılaştırılabilir bir yatırım olmadığını belirterek bunun değişmesi gerektiğini söylediler.

GIDA KITLIĞINA VE KRİZLERE YOL AÇABİLİR

Cassidy ve Mani, 1800'lerin başından beri insan nüfusunun arttığını ve bazı büyük kentlerin tehlikeli yanardağların yakınına kurulduğunu ifade etti. Bu nedenle bir yerde yaşanacak olası bir volkanik patlama, başka yerlerde gıda kıtlığına ve başka krizlere yol açabilir.



