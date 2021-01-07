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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Kısıtlamalar devam edecek mi?

07.01.2021 08:44 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Kısıtlamalar devam edecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantıda, aşıdaki gelişmelerin yanında kısıtlamaların da görüşülmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbir ve kısıtlama kararları sonrası vaka, hasta ve can kaybı sayıları düşmüş, önlemler sonuç vermişti. Öte yandan aşı haberleriyle birlikte de insalar 'kısıtlamalar devam edecek mi?', 'normal hayata ne zaman döneceğiz?' gibi soruların cevabını merak etmeye başlamıştı. Bugünkü kritik toplantıda aşıdaki gelişmelerle birlikte kısıtlama kararlarının da masada olması bekleniyor.

DSÖ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere’deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.


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