Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler o saate çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda aşılama ve koronavirüs tablosundaki son durumun ele alınması bekleniyor. Bakan Koca, dün "700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. " açıklamasını yapmıştı.

5 İLDEKİ VAKA ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Koca'nın, illere göre açıkladığı son haftalık vaka yoğunluğu haritasında en çok artış yaşanan iller, Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan iller, Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olmuştu.

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Öte yandan son zamanlarda vaka artışında yaşanan yükşeliş sonrası Bilim Kurulu'ndan yeni tavsiye kararlarının çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.



