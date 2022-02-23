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Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması

23.02.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması ve Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması

23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması ve Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ertelendiği belirtildi.

23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA BİLİM KURULU TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart 2022 Salı günü gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı bilim kurulu
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