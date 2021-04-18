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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

18.04.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına girmeden hemen önce 12 Nisan günü toplanan Bilim Kurulu, artan vaka sayıları ve koronavirüsün seyri ile alakalı görüşmelerde bulundu. Bilim Kurulu 12 Nisan günü aldığı kararları daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmıştı ve Kabine Toplantısı’ndan Ramazan ayı ile ilgili yeni kararlar açıklanmıştı. Bilim Kurulu’nun tekrar ne zaman toplanacağı ise merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

12 Nisan günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından, Ramazan ayının ilk iki haftası ile ilgili kısmi kapanma kararı açıklanmıştı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile de gözler tekrar Bilim Kurulu’na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan ve alanında uzman kişilerden oluşan Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre şekillenecek olan Ramazan Bayramı kararları oldukça merak ediliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun kabine toplantısı öncesinde 19 Nisan Pazartesi ya da 20 Nisan Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Konuya dair net tarih bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

bilim kurulu

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri:

sağlık bakanlığı

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.
  • Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.
  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

kabine toplantısı4

  • Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.
  • Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmuş şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca bilim kurulu Kabine Toplantısı

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