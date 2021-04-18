Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

12 Nisan günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından, Ramazan ayının ilk iki haftası ile ilgili kısmi kapanma kararı açıklanmıştı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile de gözler tekrar Bilim Kurulu’na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan ve alanında uzman kişilerden oluşan Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre şekillenecek olan Ramazan Bayramı kararları oldukça merak ediliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun kabine toplantısı öncesinde 19 Nisan Pazartesi ya da 20 Nisan Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Konuya dair net tarih bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri: