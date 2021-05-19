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  4. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak

19.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan Prof. Dr. Uğur Şahin’in de katılacağı Bilim Kurulu toplantısı, binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Salgının kontrol altına alınması ve tedbirler konusunda izlenecek yolun uzmanlar tarafından belirlenerek Cumhurbaşkanlığına sunulduğu toplantının tarihi belli oldu.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak

Uğur Şahin’in videokonferans ile katılacağı Bilim Kurulu toplantısından kısa bir süre önce BioNTech aşısı ile ilgili olarak da bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 90 milyondan fazla aşının temin edileceği yönünde anlaşmaların tamamlandığını da bildirdi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Toplantı öncesinde aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

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Bilim Kurulu bu hafta 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA 50 MİLYON BİONTECH
Toplumsal bağışıklık konusunun Haziran veya Temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun Eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, Haziran, Temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

AŞILAMADA BAKANLIĞIN HEDEFİ: 20 YAŞ ÜSTÜ HERKESİ AŞILAMAK

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek. Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının Haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının Ağustos ya da Eylül’de hazır olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.


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Fahrettin Koca bilim kurulu

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