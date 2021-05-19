Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak

Uğur Şahin’in videokonferans ile katılacağı Bilim Kurulu toplantısından kısa bir süre önce BioNTech aşısı ile ilgili olarak da bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 90 milyondan fazla aşının temin edileceği yönünde anlaşmaların tamamlandığını da bildirdi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Toplantı öncesinde aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Bilim Kurulu bu hafta 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA 50 MİLYON BİONTECH

Toplumsal bağışıklık konusunun Haziran veya Temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun Eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, Haziran, Temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

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