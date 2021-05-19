Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya katılacak

Uğur Şahin’in videokonferans ile katılacağı Bilim Kurulu toplantısından kısa bir süre önce BioNTech aşısı ile ilgili olarak da bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 90 milyondan fazla aşının temin edileceği yönünde anlaşmaların tamamlandığını da bildirdi.
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Toplantı öncesinde aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.
Bilim Kurulu bu hafta 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.
HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA 50 MİLYON BİONTECH
Toplumsal bağışıklık konusunun Haziran veya Temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun Eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, Haziran, Temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.
AŞILAMADA BAKANLIĞIN HEDEFİ: 20 YAŞ ÜSTÜ HERKESİ AŞILAMAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek. Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının Haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının Ağustos ya da Eylül’de hazır olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.