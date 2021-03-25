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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

25.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında her hafta düzenlenmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi ile mücadele etmek için yurt genelinde uygulanmaya başlanan "kontrollü normalleşme adımları" kapsamında yeni gelişmelerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısı, bu hafta yine yapılacak. Bu hafta düzenlenecek bilim kurulu toplantısında neler konuşulacağı oldukça merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

Haftalık olarak düzenlenen Bilim Kurulu toplantılarının özellikle son açıklanan risk haritası ve mutasyonlu virüslerin artması ile ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bakan Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar özellikle normalleşme adımlarının şekillenmesi için son derece önemli.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu toplantıları her hafta yapılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Saat 16.00'da başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantı sırasında aşılama ve koronavirüs tablosundaki son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. " açıklamasını yapmıştı.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Son haftalarda vaka artışında yaşanan yükşeliş trendi sonrasında Bilim Kurulu'ndan yeni tavsiye kararlarının çıkıp çıkmayacağı oldukça merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

5 İLDEKİ VAKA ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında en çok vaka artışı yaşanan iller, Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olmuştu.

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Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı Koronavirüs risk haritası

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