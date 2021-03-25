Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

Haftalık olarak düzenlenen Bilim Kurulu toplantılarının özellikle son açıklanan risk haritası ve mutasyonlu virüslerin artması ile ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bakan Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar özellikle normalleşme adımlarının şekillenmesi için son derece önemli.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu toplantıları her hafta yapılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Saat 16.00'da başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantı sırasında aşılama ve koronavirüs tablosundaki son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. " açıklamasını yapmıştı.

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Son haftalarda vaka artışında yaşanan yükşeliş trendi sonrasında Bilim Kurulu'ndan yeni tavsiye kararlarının çıkıp çıkmayacağı oldukça merak ediliyor.

5 İLDEKİ VAKA ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında en çok vaka artışı yaşanan iller, Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olmuştu.

