Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske yasağı açıklaması yapılır mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan 2022 Salı (bugün) en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş kaldırılıyor. Bu kapdamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı maske yasağı açıklaması yapılır mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı'ndan gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı 2 Mart'ta yapılmuştı.

Kurul, 2 Mart'tan sonra 5 hafta üst üste toplanmadı. Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına dair henüz açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu Toplantısına ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON BİLİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta gerçekleştirdi. Bakan Koca, o toplantının ardından yaptığı açıklamada, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kalktığını, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa da maske takmanın şart olmadığını belirtti. Koca, yeni dönemde HES kodu uygulaması, vaka çıktığında sınıfların kapatılması uygulamasının kalktığını, hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini duyurdu.

