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  4. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşının yan etkileri neler?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşının yan etkileri neler?

23.06.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da katıldı. Prof. Dr. Kara, Kovid-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili konuştu. Kara, "Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Toplanın ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da aşının yan etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kara şu ifadeleri kullandı:

Bizim ülkemizde aşının istenmeyen etkileri, yan etkileri yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi çerçevesinde düzenli olarak bu bilgiler toplanıyor. Her ilde yapılıyor. Bu bildirimleri hem sağlık çalışanları hem de ayrıca kişiler isterse yapabiliyor. Gördüğümüz yan etkiler ise. İki şekilde, bir tanesi aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, kolda ağrı gibi. Bunlar iki aşı arasında bir miktar fark var. Ama her iki aşı da 24 saatten çok sürmüyor bunlar. 100 kişiden 8'inde belki de 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz.

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"ETKİLER KALICI DEĞİL"

Sistemik dediğimiz tüm vücudu etkileyen kas ağrısı, yorgunluk görülüyor. Bu aşı olanların yüzde 10-15 gibi görünüyor. Bunların hiçbirisinin de kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren görülüyor. 3 gün kadar sürüp, düzeliyor. Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir. 1000-1200 kişi arasında 1 veya 2 kişide 24 saat kadar halsiz, yorgun hissediyor. Dünyaya baktığımızda bundan daha ağır istenmeyen etkilerin olduğu aşılar var ülkemizde kullanılan aşılarda veriler böyle.


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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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