Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziran ayını işaret edip yaz tatili uyarısı yaptı

Prof. Dr. Kara, Haziran ayında koronavirüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım. Deniz ve havuz suyuyla bulaşmaz, onu çok net olarak söyleyelim. Bugün hiç öyle bir bilgimiz yok, bulaşmasını da çok fazla beklemiyoruz" görüşünü dile getirdi.

'YOĞUN BİR HASTA OLMADI'

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer ise 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk uygulamasından önce 10 Nisan Cuma gecesi marketlerde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına yansımasına ilişkin "Genelde ortalama 5 ile 6 gün arasında hastalık belirtileri, bulgular ortaya çıkmaktadır. Şimdi kabaca 16-17'sinde yoğun bir hasta grubunu görmemiz gerekiyordu, olmadı Allah'a şükür. Ama bu bitmiş olduğu anlamına gelmez. Bu işin hala Perşembe ve Cuma'ya kadar bir süreci var" dedi. Son dönemde vaka görülme oranlarının ciddi bir şekilde azaldığını, bunun güzel bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Tezer, "1 hafta boyunca vaka azaldığını görürsek, 'işler iyiye gidiyor' diyebiliriz. Ama rehavete kapılacağımız anlamına gelmiyor, bu uzun bir süreç" dedi.

'10 GÜN BELİRLEYİCİ OLACAKTIR'

Prof. Dr. Tezer, bu dönemde izolasyon kurallarına uyulmasının gidişatta belirleyici olacağının altını çizerek, "İzolasyon kurallarına en sıkı uymamız gereken dönemlerdeyiz. Eğer böyle gitmesini istiyorsak asla ve asla gevşememiz gerekir. Her an yeni bir atak görebilirsiniz. Çin bile şu an ciddi önlemlerine hala devam ediyor, aylarca da devam edecektir. Çünkü bu tür salgınlarda virüsün topluma yerleşme çabası vardır. Bakın şu anki vakalarda 65 yaş üstündekiler çok az bir kısmını oluşturuyor, neden? 65 yaşın üstündekiler evlerinde kalıyorlar çünkü. Bu çok çok önemli bir veri. Siz kurallara uyarsanız az etkilenirsiniz, kurallara uymazsanız etkileneceğiz ortada. Bence 10 gün belirleyici olacaktır gidişatımızda, ondan sonra okullar mı açılacak, mağazalar mı açılacak bunların hepsi tek tek değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

(DHA)