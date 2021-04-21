Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Turan, kısmi kapanmanın olumlu etkilerinin görülmemesi, vakaların azalmaması durumunda daha ağır tedbirler alınmak zorunda kalınacağının altını çizerek, "Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Sağlık çalışanları açısından da hiç kolay bir süreç değil. Bir yıldır devam eden süreçte, arada yaşanan piklerle hem hastane hem de yoğun bakımlara, yoğun bir hasta akışı oluyor." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.

'KISMİ KAPANMAYLA EN AZ YÜZDE 50 ORANINDA AZALMANIN GÖRÜLMESİ LAZIM'

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 60 bin civarında olduğunu hatırlatan Turan, "Kısmi kapanmayla 60 bin civarındaki vakaların, 30 binlerin altına indiğini görmemiz gerekir. Bu hem sağlık sistemini rahatlatır hem de kayıpların azalmasını sağlar. Ağır hasta sayısı azalır. Kısmi kapanmayla en az yüzde 50 oranında bir azalmanın görülmesi lazım." diye konuştu.

'TAM KAPANMA ÖNEMLİ BİR SEÇENEK'

Turan, vaka sayısının düşmemesi durumunda "tam kapanma" olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tam kapanma önemli bir seçenek. Çünkü hastaları kaybediyoruz ve çok zor bir süreç yaşıyoruz. Bu kadar ağır geçen bir süreçte mümkün olan tedbirler, ülkenin pek çok farklı problemi de göz önünde bulundurularak alınıyor. Ama her zaman, sağlık tabii ki ön planda. O nedenle vaka sayılarında anlamlı azalmayı görmezsek daha ağır tedbirlere doğru gidiş olacaktır."

'VİRÜSÜN AMACI DOĞADA HAYATINI DEVAM ETTİRMEK'

Kovid-19'un toplumda oldukça yayıldığına, ağır seyrettiğine ve genç yaş grubundakilerin hastalandığına dikkati çeken Turan, bu duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilindiği gibi koronavirüs mutasyona uğradı. Virüsün amacı doğada hayatını devam ettirmek. Bu nedenle de bulaşıcılığını artırıyor, virülansını yani hastalık yapıcılığını artırmaya çalışıyor. Bu bir savaş gibi aslında, virüs mutasyona uğradıkça bu şekilde davranmaya devam edecek.