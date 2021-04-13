HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Yaz ayında vaka sayılarının gizlenmesi hiç hoş değildi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Yaz ayında vaka sayılarının gizlenmesi hiç hoş değildi

13.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Pandeminin başında Türkiye'nin güzel bir mücadele verdiğini ifade eden Yavuz, "Sonra zannedildi ki 'bilim ekonomiyi engelliyor' oysa o mücadele o şekilde devam etseydi ekonomi açısından da... Bu bilimsel olarak kanıtlıdır. Oradan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'evden çalışma' uyarısı: Artık kaçınılmazBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'evden çalışma' uyarısı: Artık kaçınılmaz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandıKorkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz bilim kurulu

En Çok Okunan Haberler

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.