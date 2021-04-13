Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Yaz ayında vaka sayılarının gizlenmesi hiç hoş değildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Pandeminin başında Türkiye'nin güzel bir mücadele verdiğini ifade eden Yavuz, "Sonra zannedildi ki 'bilim ekonomiyi engelliyor' oysa o mücadele o şekilde devam etseydi ekonomi açısından da... Bu bilimsel olarak kanıtlıdır. Oradan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.



