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Bilimsel cevap! Çocuklar boy ve kilo genlerini anneden mi yoksa babalarından mı alıyor?

29.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar anne ve babalarının kopyalarıdır. Ebeveynlerden alınan genler, çocuğun hayatının büyük bir bölümünde etkili olur. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda genetik aktarımda özelliklerin hangilerinin anneden hangilerinin babadan geldiğini ortaya çıkarttı.

Bilimsel cevap! Çocuklar boy ve kilo genlerini anneden mi yoksa babalarından mı alıyor?

Yeni bir bebek dünyaya geldiğinde Türk kültürünün bir parçası olarak ziyaretler gerçekleştirilir. Bu ziyaretler sırasında çoğu misafir bebeği anne ya da babasına benzetme konusunda adeta yarışır. ‘Oğlan dayıya, kız halaya çeker’ atasözü de bu benzetme eğiliminin bir sonucu olarak doğmuştur. Temel biyolojik bilgiler ışığında cinsiyet söz konusu olduğunda babanın genleri daha baskındır. Diğer özellikleri de merak ettiğinize eminiz. Peki boy ve kilo genleri hangi ebeveynden geçiyor?

BOY

Bilim insanları çocuğun boyunun üzerinde %70 genetik ve %30 çevresel faktörlerin etkili olduğunu iddia ediyor. Kadınların genellikle regl dönemine girmesiyle beraber 15 yaşında boy uzaması durur. Erkeklerde ise boy uzaması 18 yaşında kadar devam eder. Bu nedenle erkekler kadınlardan daha uzun olma eğilimi gösterir. Cinsiyet geniyle birlikte boy uzunluğunda da babaların daha baskın olduğu söyleniyor.

KİLO

Kraliyet Devon ve Exeter Hastanesi'nde yapılan araştırmalar ışığında çocukların kilo geni annelerinden geçiyor. Yaklaşık 1.000 aile üzerinde tamamlanan çalışmada anne ve babaların kilo ile boyları incelendi. Elde edilen veriler hayatlarının en erken 2 yılındaki normal bebeklerle karşılaştırıldı. Çevresel faktörler göz önüne alınmadığında anne çocuklarının kilosu üzerinde ilk aşamada belirleyici bir rol üstleniyor.

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