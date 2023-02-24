Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! Herkes bu kadının yüzünü merak ediyor

Güzellik standartları ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla da beraber kadınların üzerine kurulan güzellik baskısı her geçen gün artıyor. Göze hoş gelen estetik görünen kadınlar çeşitli yarışmalar ve araştırmalarla belirleniyor. Bu araştırmalarda altın oran tekniğini kullanılıyor.

Çoğumuzun kendi güzellik tanımına ve birini özellikle çekici kılan şeye sahibiz, ancak bilim söz konusu olduğunda, her şey ölçümlerle veya daha spesifik olarak doğru oranla ilgilidir.

DÜNYANIN BİLİMSEL AÇIDAN EN GÜZEL YÜZÜNE SAHİP OLAN KİŞİ KİM?

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışmaya sponsor olduğunda, parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate, muzaffer kazanan ilan edildi. Dünyanın en güzel yüzü 8.000'den fazla katılımcı arasından seçildi.

O zamandan beri bilimsel olarak en güzel yüz unvanı diğer kadınlara verildi. En son 2022'de Dr. Julian De Silva , en mükemmel yüze sahip kadını belirlemek için yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullandı ve aktris Jodie Comer oldu.

EN GÜZEL YÜZE KİMİN SAHİP OLDUĞUNU BELİRLEYEN ŞEY NEDİR?

Daily Mail'e göre konu seçime geldiğinde, "Yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi ve estetik cerrahi veya kimyasal iyileştirme yaptırmışlarsa girişleri yasaklandı." Güzellik, hem simetri hem de "Altın Oran" olarak bilinen şey açısından yüz hatlarının ölçümlerinin hizalanma şeklidir.

Florence Colgate'in altın oran puanı neredeyse mükemmel bir 1.618 iken, Jodie Comer'inki altın orana göre %94.52 doğrudur.

İki kadının aynı enstrüman kullanılarak puanlanmadığı göz önüne alındığında, kimin gerçekten en "en mükemmel" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirlemek zordur.

Altın bölüm veya altın oran olarak da bilinen Altın Oran , "iki parça uzunluğunun, toplamlarının iki uzunluktan daha büyük olanına oranıyla aynı orana sahip olması durumunda elde edilir."

Çoğu satış noktası, Colagte'nin gözbebekleri arasındaki boşluğun kulaktan kulağa yüzünün genişliğinin yarısına eşit olduğu bulguları nedeniyle İngiltere'deki en güzel kadın olarak kabul edildiğini belirtti.

Bilim ayrıca, en çekici kadınların yüzlerinde, saç çizgisi ile çene arasındaki ölçümün üçte birinden biraz fazla olan, gözleri ve ağızları arasında göreceli bir mesafe olduğunu söylüyor. Burada Colgate'in oranı yüzde 32,8'dir.

Andrews Üniversitesi Psikoloji Okulu algı laboratuvarından Carmen Lefèvre, Daily Mail'e güzelliğin simetriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu belirterek, "Floransa, güzelliğin tüm klasik belirtilerine sahip... İri gözleri, çıkık elmacık kemikleri var. Dolgun dudaklar ve açık tene sahip.

İNSANLARIN YÜZÜNÜN SAĞI VE SOLU GENELLİKLE FARKLI

"Simetri, çekiciliğin çok önemli bir işareti gibi görünüyor. Günlük etkileşimlerimizde bunu fark etmesek de, çoğu insanın yüzünün sağ ve sol yarısı aslında oldukça farklıdır."

Son olarak, Colgate'in fotoğraflarını derinlemesine inceleyen diğerleri, "onun yüz oranlarının, aynı zamanda phi olarak da bilinen Altın Oran olan 1,618'in neredeyse mükemmel bir örneği olduğunu" buldular.

