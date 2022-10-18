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Bilimsel olarak kanıtlandı: İnek sümüğünün akla zarar faydası! Cinsel hastalıklar, AIDS, uçuk...

18.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları yaptıkları bir araştırmadan ilginç sonuçlar elde etti. İnek sümüğünden yapılan madeni yağın AIDS ve uçukları önleyebileceğini söylüyor. Araştırmacılar, inek mukusu ile yapılan 'umut verici' bir kayganlaştırıcının yalnızca HIV ve uçuklara karşı koruma sağlamayacağını, aynı zamanda cinsel hastalıklarla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını da yavaşlatabileceğini öne sürüyorlar.

Bilimsel olarak kanıtlandı: İnek sümüğünün akla zarar faydası! Cinsel hastalıklar, AIDS, uçuk...

Bilim insanları, inek mukusuyla yapılan bir yağlayıcının HIV ve uçuk gibi hastalıklara karşı potansiyel olarak koruma sağlayabileceğini söyledi. Yapılan laboratuvar deneyleri, jelin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları yenebileceğini kanıtladı.

YÜZDE 80 ORANINDA AZALMA YAŞANDI

İlk olarak kayganlaştırıcı ile tedavi edilen insan hücrelerinin HIV ve herpes ile enfekte olma olasılığı %70 ila 80 daha azdı ve bu ekip için şaşırtıcı bir sonuçtu.

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Araştırmacılar, daha ileri testler yapıldıktan sonra kamuya açık hale gelirse, "umut verici" oluşumlarının cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını yavaşlatabileceğini söylediler. Mukusun ana bileşeni, antiviral özelliklere sahip olduğuna inanılan müsin adı verilen bir proteindir.

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İNEK SÜMÜĞÜNÜN İNANILMAZ ETKİSİ

İsveç, Stockholm'deki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, mukusun cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların vücuda girmesini ve aynı şekilde yayılmasını durdurup durduramayacağını incelediler. Çalışmanın sonuçları Advanced Science bilimsel dergisinde yayınlandı ve yağlayıcı ile karıştırılan hücrelerin yalnızca % 30'unun HIV bulaştığını gösterdi. Karşılaştırma için, sadece HIV'e maruz kalan insan hücrelerinin %100'ü enfekte oldu.

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Bu arada, araştırmacılar, jelin HIV bulaşmasını % 70 ve herpes bulaşmasını %8 0 durdurduğunu gösteren sonuçları doğrularken, jel ve HPV ile karıştırılan insan hücrelerinin sadece %20'si enfekte oldu.

Uzmanlar, jelin insanların "cinsel sağlık üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına" yardımcı olabileceğini söyledi.


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