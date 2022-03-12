Bilimsel olarak kanıtlandı: Zeytin yaprağı özü diz ağrısını azaltabilir ve doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir!

İsviçreli araştırmacılar, zeytin ağacı yaprağının özünün doğal ağrı kesici olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalarda 55 yaş üstü insanların diz ve eklem ağrılarını dindirdiği belirtildi.

Zeytin ağacı yaprağının doğal ağrı kesici görevi görebileceğini belirten uzmanlar özellikle şiddetli diz eklem ağrısı olan hastalar üzerinde daha etkili olduğunun altı çizildi.

ZEYTİN AĞACI YAPRAĞI FAYDALARI

Araştırmaya öncülük eden İsviçreli araştırmacılar, zeytin yaprağı özünün uzun süreli kullanımdan sonra yan etkilere neden olabilecek geleneksel ağrı kesicilere bir alternatif sağlayabileceğini söylüyor. Zeytin ağaçlarının ince, yassı yaprakları, iltihap önleyici etkiye sahip olduğu bilinen polifenol adı verilen bileşikleri içerir.

Enflamasyon, kronik eklem ağrısı olan hastalarda en büyük faktördür. Araştırmalar, zeytinyağının koroner arterlerdeki yağ birikintilerini azaltarak kalbi koruyabildiğini göstermiştir. Zeytinlerin ayrıca meme kanseri, ülseratif kolit ve hatta depresyon riskini düşürmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.



