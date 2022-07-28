Abdurrahman Kürşat Aydoğan, 28 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? Abdurrahman Kürşat Aydoğan ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Bilkent Üniversitesi'nin yeni rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ABDURRAHMAN KÜRŞAT AYDOĞAN KİMDİR?

Abdurrahman Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi İşletme fakültesinin eski dekanıdır.

Abdurrahman Kürşat Aydoğan 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

ABDURRAHMAN KÜRŞAT AYDOĞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Abdurrahman Kürşat işletme ve finans alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Ball State Üniversitesi ile ODTÜde dersler veren Aydoğan, 1991-2004 yılları arasında Bilkent İşletme Fakültesi'nde dekan olarak görev aldı.

88-93 yılları arasında Merkez Bankası Aaraştırma Dairesi'nde danışman olarak görev yapan Aydoğan, Michigan eyalet üniversitesinde de dersler vermiştir.

