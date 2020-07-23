Bill Gates koronavirüs aşısı hakkındaki iddiaları reddetti!

Bill Gates, birkaç aydır Microsoft'taki başarıları veya Bill & Melinda Vakfı ile yaptığı bağışlarla değil, koronavirüs iddialarıyla sık sık haberlere konu oluyor. Bunda komplo teorisyenlerinin payı büyük. 5G'nin koronavirüsü yaydığına dair teorileri bulunan bu kişiler, koronavirüsün en başından beri aslında Bill Gates'i suçluyorlar. Onlar Bill Gates'in koronavirüsü bilerek isteyerek çıkarttığını, bu sayede aşı yoluyla insanlara mikroçip takacağını iddia ediyorlar. Hatta ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone da komplo teorisyenlerinin iddialarını destekliyor. Roger Stone, desteğini ise “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” sözleriyle belirtiyor. Hal böyle olunca Bill Gates'in ağzından çıkacak her kelime çok daha anlam kazanıyor. Gates'in ağzından bu kez kelimeler, CBS'te yayınlanan bir programda döküldü.

'NASIL ORTAYA ÇIKTIKLARINI BİLMİYORUM'

Bill Gates, CBS televizyonunda bir programa katıldı. Programda Bill Gates, koronavirüsü kendisinin çıkarttığına ve mikroçip yerleştireceğine dair iddialar hakkında konuşmaktan kaçınmadı. Gates, iddialar için ''bunların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını gerçekten bilmiyorum'' dedi.