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Bill Gates koronavirüs aşısı hakkındaki iddiaları reddetti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bill Gates, koronavirüs salgını boyunca gündemden düşmüyor. Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, komplo teorilerine karşı sonunda sessizliğini bozdu. Gates, kendisinin insanlara mikroçip takacağına dair iddialarına böyle bir amacının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Bill Gates koronavirüs aşısı hakkındaki iddiaları reddetti!

Bill Gates, birkaç aydır Microsoft'taki başarıları veya Bill & Melinda Vakfı ile yaptığı bağışlarla değil, koronavirüs iddialarıyla sık sık haberlere konu oluyor. Bunda komplo teorisyenlerinin payı büyük. 5G'nin koronavirüsü yaydığına dair teorileri bulunan bu kişiler, koronavirüsün en başından beri aslında Bill Gates'i suçluyorlar. Onlar Bill Gates'in koronavirüsü bilerek isteyerek çıkarttığını, bu sayede aşı yoluyla insanlara mikroçip takacağını iddia ediyorlar. Hatta ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone da komplo teorisyenlerinin iddialarını destekliyor. Roger Stone, desteğini ise “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” sözleriyle belirtiyor. Hal böyle olunca Bill Gates'in ağzından çıkacak her kelime çok daha anlam kazanıyor. Gates'in ağzından bu kez kelimeler, CBS'te yayınlanan bir programda döküldü.

'NASIL ORTAYA ÇIKTIKLARINI BİLMİYORUM'

Bill Gates, CBS televizyonunda bir programa katıldı. Programda Bill Gates, koronavirüsü kendisinin çıkarttığına ve mikroçip yerleştireceğine dair iddialar hakkında konuşmaktan kaçınmadı. Gates, iddialar için ''bunların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını gerçekten bilmiyorum'' dedi.

bill gates

BİLL GATES MİKROÇİP İDDİALARINI YALANLADI

Bill & Melinda Vakfı ile aşı çalışmaları yaptığını söyleyen Bill Gates, eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları bu vakfın insanlara mikroçipler yerleştirmek gibi bir amacının olmadığını ifade etti. Bill Gates böylece hakkında çıkan 'aşı ile çip takacak' iddiaları bir kez daha yalanlamış oldu. Ancak komplo teorisyenleri Bill Gates'in açıklamalarından memnun değil.

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