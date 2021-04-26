Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaştı ve 3 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.

Daha önce virüs ile ilgili pek çok komplo teorisi ile gündeme gelen Bill Gates 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisiydi. Gates pandeminin seyri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İngiliz Sky News'a konuşan Gates, 'Hayat ne zaman normale dönecek' sorusuna yanıt verdi. Kovid-19 aşılarının hızla yaygınlaştığının altını çizen Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti.

Aşıları şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin tekelinde olduğunun altını çizen Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini belirti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.