Bill Gates'ten korkutan açıklama! Kovid-19 salgınının tartışmalı ismi: "Bir salgın daha yaşayacağız" dedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelemiz sürerken, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates bazı kişiler tarafından pandeminin en tartışmalı ismi olarak kabul görüyor. Kovid-19 hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Gates'in son açıklamaları ise korkuttu.

KOVID-19 SONRASI YENİ SALGIN!

Bill Gates Cuma günü yaptığı açıklamada, Kovid-19′dan kaynaklanan ciddi hastalık risklerinin ”önemli ölçüde azaldığını”, ancak başka bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AYNI AİLENİN FARKLI PATOJENİNDEN KAYNAKLANACAK

Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda CNBC’ye konuşan Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi.

Ancak tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın onunla daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

"BİR SALGIN DAHA YAŞAYACAĞIZ"

Gates, “Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak” dedi.

Koronavirüs pandemisinden iki yıl sonra, küresel nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla en kötü etkilerin azaldığını söyleyen Gates, bunun bir bağışıklık düzeyi yaratan virüsün kendisinden kaynaklandığını ve “virüsün dünya nüfusuna ulaşma konusunda aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını” belirtti.

Teknoloji milyarderi, aşı konusuna da değindi.

Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, hükümetleri şimdiden yatırım yapmaya çağırdı.

"EĞER MANTIKLI OLURSAK..."

Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. Bu, iklim değişikliği gibi değil. Eğer mantıklı olursak, evet, bir dahaki sefere erken yakalarız.” dedi.

