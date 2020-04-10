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Bill Gates’ten koronavirüs için yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınında en kötü ihtimali anlatarak "Kabus 2021’e kadar sürecek" dedi.

Bill Gates’ten koronavirüs için yeni açıklama

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulundu. Henüz koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını öngördü.

Koronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin’in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, "Çin’de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak" dedi.
Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı da olan Bill Gates koronavirüs salgınını çok önceden bildiği iddia edilmişti. Gates, geçtiğimiz günlerde 7 aşı fabrikası birden kuracağını da açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates koronavirüs

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