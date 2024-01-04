Yaşam alanınızın havasını yenileyecek! İşte ev ve yaşam kategorisinin en çok satan ürünleri

Kışı yaşadığımız şu günlerde evde zaman geçirmek her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Öyle ki kış ayları, ev dekorasyonu ve yaşam ürünlerinde yeni trendlerin de ortaya çıktığı bir dönem. Yaşam alanınızı daha konforlu bir hale getirmek, pratik ürünlerle evde geçirdiğiniz vakitten daha fazla keyif almak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz ev ve yaşam kategorisinin en çok satın ürünlerine bakmadan geçmeyin. İşte çok satan 11 ürün!

1. Greenote GSC60 Şarjlı Elektrikli Süpürge

Greenote GSC60 Şarjlı Elektrikli Süpürge, 33 kPa'lık siklonik emiş gücü ile evinizi hızlı ve etkili bir şekilde temizler. 40 dakikalık uzun çalışma süresi ve çoklu aksesuarları ile evin her köşesindeki toz ve kiri kolayca yok eder. Ayrıca, LED dokunmatik ekranı ve 5 katmanlı filtre sistemi ile evinizdeki hava kalitesini artırır. Alerjisi olanlar ile evcil hayvan sahipleri için ideal.

2. Philips 75W Led Ampul, 6500K Beyaz Işık, E27 Normal Duy

LED teknolojisi, enerji tasarrufunda devrim yaratıyor ve Philips LED'ler bu konuda öncü oluyor. Titreme sorununu ortadan kaldıran Philips 75W Led Ampul, ısı yayılmasına ve eşyaların renklerinin solmasına neden olmuyor. Philips kalitesi ile sunulan bu üstün özellikler, yaşam alanlarınızı daha konforlu ve ekonomik hale getiriyor.

3. ROBEVE 3x3 Metre Peri Led Kumandalı Perde Işığı

ROBEVE 3x3 Metre Peri Led Kumandalı Perde Işığı, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen ve 8 farklı moda sahip bir dekorasyon ürünü. USB bağlantısı ile çalışan bu ürün, evinizin her köşesinde, özel günlerde ve partilerde ambiyans yaratmak için ideal. Ayrıca yüksek akıma karşı dayanıklı olması ve otomatik güç kesme özelliği ile güvenli bir kullanım sunuyor.

4. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu, e-sporcuların konforunu düşünerek tasarlanmış, terlemeyi önleyen kumaş yapısına sahip. Güçlendirilmiş donanımı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunan bu koltuk, kişiye özel boyun desteği ile de kullanıcılarına maksimum rahatlık sağlar. Ergonomik tasarımı ile sağlıklı bir oturma düzeni sunan FAB V4, oyuncuların vazgeçilmezi olmaya aday.

5. Meristanbul Store - 3'lü Tatlı Noel Çorapları

Meristanbul markasının güvencesi altında olan yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş, sevimli Noel temalı çorap seti, hem şık hem de anlamlı bir hediye seçeneği sunuyor. Yumuşacık bir dokunuşa sahip olan bu çoraplar, %75 pamuk, %23 polyester ve %2 elastan karışımı ile konfor ve dayanıklılık sağlıyor. 30 derecede yıkama önerisi ile uzun süreli kullanım için ideal.

6. Philips Hue Play Pack Ambiance Beyaz ve Renkli

Philips Hue Play, TV'nizin yanına veya arkasına kolayca monte edilebilen kompakt ve çok yönlü bir aydınlatma sistemi. 16 milyon renk ve önceden ayarlanmış senaryolarla, film geceleriniz için mükemmel atmosferi yaratmanızı sağlar. Ayrıca, Amazon Alexa, Apple HomeKit veya Google Asistan gibi platformlar üzerinden sesli kontrol özelliği sayesinde kullanımı oldukça pratiktir.

7. Gemmac - Astronot Galaxy Projektör

Gemmac'ın astronot temalı gece lambası projektörü, çocukların karanlıktan korkmasını önlemek ve daha iyi bir uyku sağlamak amacıyla duvarlarda ve tavanlarda fantastik bir galaksi yansıtıyor. Döndürülebilir tasarımı ve uzaktan kumanda özelliği ile kullanım kolaylığı sunan bu ürün, bulutsu ve yıldızlı gökyüzü projeksiyonları ile çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için mükemmel bir hediye alternatifi olan bu astronot ışık projektörü, rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor ve günün stresini azaltıyor.

8. Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi, evinizin her köşesini kimyasal kullanmadan derinlemesine temizler. 3,2 bar basınçla çalışan bu cihaz, 20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok eder ve sadece 3 dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. Kutu içeriğinde çocuk emniyet valfli buharlı temizleyici, entegre doldurma hunisi ve çeşitli temizleme başlıkları bulunur.

9. LEGO® ICONS Sukulent Serisi

LEGO® ICONS Sukulent Serisi ile kendi bitki aranjmanınızı oluşturabilirsiniz. Gerçek sukulentlerden esinlenilen bu set, ev ya da ofis dekorunuzda kişiselleştirilmiş bir dokunuş sağlar. LEGO Botanik Koleksiyonu'nun bir parçası olan bu set, yetişkinler için özel olarak tasarlanmış ve yapım süreci boyunca rahatlamayı ve keyif almayı hedefliyor.

10. Visco Planet - Ortopedik Visco Boyun Yastığı

Visco Planet - Ortopedik Visco Boyun Yastığı, özel tasarımı sayesinde boyun, sırt ve bel ağrılarınızı hafifletiyor. Hem alçak hem de yüksek yastık tercih edenler için ideal olan bu yastık, viskoelastik sünger özelliği sayesinde toz akarlarına karşı direnç sağlıyor ve alerji riskini azaltıyor. Isı ve nem yönetimi sayesinde ideal bir uyku deneyimi sunan bu yastık, nefes alışverişinizi kolaylaştırarak huzurlu bir uyku sağlıyor.

11. Orret Home Yorgan Ve Çarşaf Sabitleyici

Orret Home Yorgan Ve Çarşaf Sabitleyici, yorganınızı sıkıca tutarak düzenli ve rahat bir uyku deneyimi sunar. Mantar şekli ve aşınmaya dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlar. Hem yatak odanızda hem de oturma odanızda kullanabileceğiniz bu klipsler, evinizin düzenini korumanıza yardımcı olur.

Kaynak: Onedio

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