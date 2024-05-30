HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.05.2024 15:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Kataloğu'nun 31 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta elektrikli bisikletten dikey süpürgeye, termostan kulaklığa her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler yer alıyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor! A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!
ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor! ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

Nautica TWS Kulaklık çeşitleri 499 TL!

bim-1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Huawei Nova 12S veya Nova 12SE akıllı telefon alana Huawei Freebuds 5 Kulaklık hediye! Fırsatı görmek için buraya tıklayın.

Seçili Samsung ürünlerinin yanında Samsung 25 Watt Şarj + Kablo Seti 100 TL indirimli, burada!

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı'nın fiyatı en dipte, görmek için buraya tıklayın.

Yazın keyfi bisikletle çıkar!

bim-2

Sizin için bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan bisiklet modelleri burada, avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

Hisar, Mehtap ve LAVA marka mutfak ürünleri burada

bim-3

bim-5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede! Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede!
Sofranıza şıklık, yemeklerinize lezzet katacak... Sofranıza şıklık, yemeklerinize lezzet katacak...

Relax 4,5 Litre Musluklu Çelik Termos 1199 TL!

bim-4

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Tasarım ödüllü Cosori airfryer indirime girdi, cihazı buradan görebilirsiniz.

Karaca küçük ev aletleri de indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar burada

bim-6

Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri
Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

Nevresim takımından perdeye...

bim-7

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Philips Hue ürünlerinde indirim başladı, görmek için buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

 Her adımda özgürlük! Yürüyüş ayakkabısı arayanlar buraya

Her adımda özgürlük! Yürüyüş ayakkabısı arayanlar buraya

 Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

 Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! Tişörtlerde 500 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! Tişörtlerde 500 TL altı fiyatlar

 "Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bim a101 bim aktüel ürünler kataloğu bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim com tr bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Tümünü Gör
Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Geçen ay 700 adetten fazla satıldı! Kullananlar "İyi ki aldım!" diyor

Geçen ay 700 adetten fazla satıldı! Kullananlar "İyi ki aldım!" diyor

Siyah noktalara son! İşte en iyi siyah nokta bantları

Siyah noktalara son! İşte en iyi siyah nokta bantları

Üç Cisim Problemi'nden The Witcher'a...

Üç Cisim Problemi'nden The Witcher'a...

Muhabbet kuşunuzun favorisi olacak yem seçenekleri

Muhabbet kuşunuzun favorisi olacak yem seçenekleri

Tümünü Gör
Muhabbet kuşunuzun favorisi olacak yem seçenekleri

Muhabbet kuşunuzun favorisi olacak yem seçenekleri

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Yorgunluk hissini azaltan Adidas sandaletler, terlikler burada!

Yorgunluk hissini azaltan Adidas sandaletler, terlikler burada!

Dolgun dudakların sırrı! En çok satan lip glosslar burada

Dolgun dudakların sırrı! En çok satan lip glosslar burada

Suya, toza dayanıklı! JBL'in en sevilen hoparlör modeli...

Suya, toza dayanıklı! JBL'in en sevilen hoparlör modeli...

Hem klasik hem spor! Tarzınızı adımlarınızla birleştirecek Camper Pix indirimde

Hem klasik hem spor! Tarzınızı adımlarınızla birleştirecek Camper Pix indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimde

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.