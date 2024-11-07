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BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.11.2024 15:54
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 8 Kasım 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kategorisi alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kumtel ısıtıcıdan Arzum blendera ve daha pek çok farklı ürüne uygun fiyatlarla sahip olmak için Bim Cuma Aktüel Kataloğu'na bakabilirsiniz, Bim broşürünü incelemek ve aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Arzum Blender, Keysmart 2'lü kahve makinesi, Fakir halı yıkama makinesi...

1

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Gülümseten Kasım'a özel kahve makineleri indirimde, burada.

Blenderlardaki indirimleri kaçırmayın! Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Temizliği kolaylaştıracak elektrikli süpürgelerdeki indirimleri buradan görebilirsiniz.

Çeşit çeşit oyuncaklar indirimde

2

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

El havlusundan pijamaya ev-yaşam kategorisinde yok yok!

3

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Pijama takımlarındaki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Yastık kılıfından yorgana ev tekstili ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar için buraya.

Bir evin olmazsa olmazı havlu çeşitlerinde dip fiyatlar. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Argesta terliklerde 59 TL'den başlayan fiyatlar

4

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Ev terliklerindeki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Ev çoraplarındaki indirimler için buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Paşabahçe kavanozlar ev NaturaLove sunum tabakalarında indirim fırsatı

5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Stanley termoslar indirimde, burada!

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri burada görebilirsiniz.

Sunum tabaklarında da Gülümseten Kasım'a özel indirimler var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Chef's tavalar indirimde

6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe, Zwilling, Orret Home... Saklama kaplarında fiyatlar en dipte, burada!

Tavalardaki indirimleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

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Bu içerik 7 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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